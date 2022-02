Truffano anziana ad Anzio, carabinieri arrestano due persone

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e quelli della Compagnia di Anzio hanno arrestato due persone - una 30enne e un 35enne originari di Napoli - accusate di aver truffato una donna di 82 anni di Anzio. La vittima è stata contattata telefonicamente da un individuo che la preavvisava che un corriere di lì a poco si sarebbe recato a casa sua per consegnarle un computer portatile acquistato online dalla figlia e, pertanto, la invitava a saldare il corrispettivo. La donna, dopo aver ritirato il pacco dalle mani del presunto corriere, non essendo in possesso della somma contante richiesta ha consegnato una busta con tutti gli oggetti in oro che aveva in casa, per un valore di circa 3 mila euro.

L’arresto

Ad aspettare fuori dall'abitazione dell'anziana signora, però, c'erano i Carabinieri che, dopo aver atteso che il falso corriere risalisse a bordo del veicolo a noleggio utilizzato per la consegna, lo hanno fermato insieme ad una donna mentre cercavano di allontanarsi, dopo la truffa appena compiuta. I due soggetti sono stati trovati in possesso di tre telefoni cellulari e della busta contenente tutto l'oro ricevuto poco prima dall'82enne. Gli arrestati, come disposto dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Velletri, sono stati condotti in Tribunale per la convalida. L'arresto è stato convalidato per entrambi, la donna è stata rimessa in libertà, l'uomo ai domiciliari in attesa del processo. L'autovettura ed i telefoni cellulari in uso agli arrestati sono stati sottoposti a sequestro mentre l'oro recuperato è stato restituito all'anziana vittima.