Roma, usura: prestiti a interessi da capogiro, arrestato 29enne

A Roma i carabinieri hanno arrestato un 29enne, già con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere perché gravemente indiziato per i reati di usura ed estorsione, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di persone che si trovano in stato di bisogno.

Le indagini

Le indagini sono partite nel maggio scorso dopo la denuncia presentata dal marito della vittima, un'operaia che a causa di difficoltà economiche, nel mese di dicembre del 2020 si era rivolta all'indagato per ottenere un prestito di quattromila euro. Da qui è iniziato il drammatico percorso di chi diventa vittima di usura con interessi da capogiro e con la somma da restituire che ha raggiunto prima i 40mila euro per poi scendere a 20mila. Le attività investigative hanno fatto emergere il clima di assoggettamento e di omertà che l'indagato sarebbe riuscito a imporre sulla vittima attraverso continui comportamenti vessatori, sfociati, talvolta, in delle vere e proprie aggressioni fisiche.