Roma, incendio in sottoscala: 20 intossicati al Quarticciolo

Una ventina di persone sono rimaste intossicate dal fumo a causa di un incendio avvenuto nella tarda serata di ieri in uno sottoscala di uno stabile in via Ascoli Satriano, nel quartiere Quarticciolo a Roma. Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sprigionate da alcuni materiali accatastati nel vano. Il 118 ha trasportato in ospedale sette persone, tra cui alcuni minori e una donna incinta.