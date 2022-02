Come rende noto Atac su Twitter, per il servizio di bus e tram sono possibili riduzioni di corse e sospensioni di linea

È cominciato lo sciopero nei trasporti di 4 ore. A Roma è stata chiusa la metro C mentre le linee A e B risultano regolari. Come rende noto Atac su Twitter, per il servizio di bus e tram sono possibili riduzioni di corse e sospensioni di linea.