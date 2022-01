Incendio in un appartamento a Roma, grave una donna di 87 anni

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento al primo piano di una bifamiliare in via Ghisalba, nella periferia romana di Labaro. Due le persone rimaste ferite: si tratta di una donna di 87 anni e di sua figlia. L’anziana è stata trasportata in ospedale a causa delle ustioni riportate ed è in pericolo di vita. La figlia ha invece riportato ferite più lievi. Le fiamme avrebbero avuto origine da una stufa intorno a mezzanotte e mezza. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta anche la polizia.