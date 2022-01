Roma, aggredisce agente che lo invita a mettere mascherina: arrestato

Un 48enne ha sferrato un pugno ad un poliziotto che lo aveva invitato a mettere la mascherina Ffp2 prima di salire sul bus. L'uomo è stato arrestato durante i controlli sulle norme anti Covid alla stazione Termini a Roma (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

La vicenda

L'uomo ha reagito dando in escandescenze e sferrando un pugno ad un componente della pattuglia, dopo che era stato richiamato ad indossare la mascherina Ffp2, come previsto dalla normativa in vigore per l'uso dei mezzi pubblici. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà rispondere anche di oltraggio, minacce e rifiuto di declinare le proprie generalità.