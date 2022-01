Roma, omicidio Piscitelli: resta in carcere il presunto killer

Resta in carcere il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso a Roma nell'agosto del 2019. Il tribunale del Riesame ha respinto l'istanza avanzata dagli avvocati di Raul Esteban Calderon, il presunto assassino di origini argentine che avrebbe sparato a Piscitelli nel parco degli Acquedotti.

Le accuse a Calderon

Nei giorni scorsi, sempre il Tribunale della libertà, aveva confermato la misura in carcere di Calderon anche per un secondo omicidio, ai danni di di Shehaj Selavdi, ucciso sulla spiaggia di Torvajanica il 20 settembre 2020. In questo secondo episodio è accusato in concorso anche Enrico Bennato. Il movente degli omicidi, secondo i pm della Dda di Roma, sono legati alla lotta tra gruppi criminali per la gestione delle piazze di spaccio.