Roma, domani le suppletive dalle 7 alle 23

Domani, dalle 7 alle 23, le elezioni suppletive della Capitale decideranno chi sarà il grande elettore numero 1.009 del prossimo Capo dello Stato. In cinque si sfidano per il seggio lasciato libero dal sindaco Roberto Gualtieri, in 160mila saranno chiamati alle urne nel collegio Roma centro, ma sul voto già pesa l'incognita dell'affluenza, con lo spettro del Covid che fa temere un astensionismo anche più elevato del solito.

I candidati

Sebbene il territorio nelle ultime tornate elettorali abbia premiato il Centrosinistra (Gualtieri vinse con oltre il 62% dei consensi), a destra sperano che le divisioni abbiano la meglio. Iv, infatti, non ha appoggiato la candidata dem Cecilia D'Elia, schierando il consigliere Valerio Casini, primo eletto in Assemblea Capitolina nella lista di Carlo Calenda e supportato anche dal leader di Azione. Il Centrodestra ha candidato, invece, Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio e già in corsa come prosindaco con Enrico Michetti.