I vigili del fuoco sono intervenuti in via Nomentana e hanno spento le fiamme nell'abitazione al quinto piano della palazzina

Un incendio è scoppiato in un appartamento in via Nomentana a Roma ieri sera. Non si sono registrati feriti.

L'intervento dei vigili del fuoco

Dopo il rogo sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere le fiamme nell'abitazione al quinto piano della palazzina. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e i tecnici di Acea e Italgas.