Incendio in una struttura psichiatrica minorile a Roma: nessun ferito

Il rogo è divampato nella tarda serata di ieri nella zona di via Appia Nuova. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri in una struttura psichiatrica minorile a Roma, nella zona di via Appia Nuova. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco che dopo avere accertato che i pazienti e il personale sanitario fossero in sicurezza hanno spento le fiamme che si erano sviluppate all'interno di un dormitorio. Sul posto anche carabinieri, vigili urbani e personale 118.