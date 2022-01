Roma, auto in fiamme sul Lungotevere: nessun ferito

Un’auto ha preso fuoco sul Lungotevere de' Cenci, all'altezza Ponte Garibaldi, a Roma, coinvolgendo altri 4 veicoli in sosta. È accaduto intorno alle 14 di questo pomeriggio. Sul posto sono giunte le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale per garantire la sicurezza al transito di veicoli. Le fiamme sono divampate da una Smart mentre percorreva il lungotevere. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita.