Lunghe code tra la Cassia bis e via della Bufalotta: una persona è rimasta ferita in modo grave

Incidente stradale a Roma. Come segnala Luceverde Roma, è stata chiusa la carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare tra l'uscita di via Flaminia e la Diramazione Roma Nord. Ci sono, inoltre, lunghe code tra la Cassia bis e via della Bufalotta per un grave incidente tra un camion e un furgone. Stando a quanto si apprende, una persona è rimasta ferita in modo grave.