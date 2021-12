Trovato morto vicino Roma, un fermato per omicidio

L'uomo è stato rintracciato nel suo alloggio di fortuna (sempre a Monterotondo) dove sono stati rinvenuti due coltelli compatibili con le ferite riscontrate in sede di esame autoptico

Fermato un uomo con l'accusa di omicidio vicino Roma. Il pm di turno della Procura di Tivoli ha emesso decreto di fermo nei confronti di un cittadino romeno di 39 anni perché indagato dell'omicidio volontario di Constantin Horonceanu, un connazionale di 63 anni trovato morto a Monterotondo, vicino Roma, il 25 dicembre. (LE INDAGINI)

La vicenda

Nella mattina del 25 dicembre i carabinieri venivano avvisati del rinvenimento del cadavere da un volontario della Comunità di Sant'Egidio incaricato di portare il pranzo alla vittima e che si era recato nella baracca dell'uomo. I militari hanno riscontrato numerose coltellate nella zona toracica. Individuato il presunto responsabile. L'uomo è stato rintracciato nel suo alloggio di fortuna (sempre a Monterotondo) dove sono stati rinvenuti due coltelli compatibili con le ferite riscontrate in sede di esame autoptico. Le cause dell'omicidio sembrano collegarsi all'ambiente di grave disagio in cui versavano sia la vittima sia il fermato.