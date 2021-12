Incendio a Roma, in fiamme il gazebo di un bar

Il rogo, forse provocato da un cortocircuito, è divampato nel pomeriggio di Natale in piazza Bortolo Belotti, nel quartiere Salario

Un incendio è divampato nel pomeriggio di Natale in un bar in piazza Bortolo Belotti, nel quartiere Salario, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti i carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario. Il rogo ha interessato il gazebo dell'attività commerciale, le cause sono probabilmente riconducibili a corto circuito dell'impianto elettrico. Nessuno è rimasto ferito e i danni sono circoscritti.