Incidente a Roma, auto finisce contro un muro: morto 30enne

Un uomo di 30 anni è morto in un incidente avvenuto ieri notte a Roma. Il 30enne ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un muro. Inutili i tentativi di rianimazione per l'automobilista. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Roma Capitale con il VII Gruppo Tuscolano, incaricato dei rilievi, e III Gruppo Tiburtino per ausilio.