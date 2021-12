Precipita durante set fotografico, indagine per omicidio colposo

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in merito alla morte di Francesca Romana D'Elia, la modella di 19 anni precipitata nella tromba dell'ascensore la mattina del 2 dicembre mentre si trovava su un set fotografico sul terrazzo condominiale di un palazzo in viale dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde. I magistrati hanno affidato le indagini agli agenti del commissariato di zona, che hanno proceduto all'acquisizione del pc e del cellulare del fotografo, unico testimone di quanto avvenuto.

L’incidente

La ragazza si era accordata con il fotografo, un amico, per realizzare una serie di scatti sul terrazzo del condominio dove lui abita. Durante il set un nubifragio si è improvvisamente abbattuto sulla zona. Mentre tentava di trovare riparo, la 19enne è precipitata per il cedimento del lucernario nella tromba delle scale del palazzo, di sei piani. La modella, residente a Campagnano (Roma), è morta sul colpo.