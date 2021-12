Roma, autobus in fiamme in zona Tor Vergata: nessun ferito

Un autobus della linea 20 è andato in fiamme a Roma in viale Oxford, nei pressi del policlinico di Tor Vergata. Sul posto vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti.

L'incendio

Secondo le prime ricostruzioni, pare che le fiamme siano partite dal vano motore del bus Atac, danneggiando completamente il mezzo. Colpite anche alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Torri per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Secondo quanto riferito da Atac, "i casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021 sono stati complessivamente otto, di cui sette distruttivi e uno recuperabile. In totale, nel corso del 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53% rispetto al 2020, e dell'85% rispetto al 2018".