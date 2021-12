I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via della Muratella Mezzana intorno alle 6.30

Una donna è stata trovata senza vita all'interno una casa cantoniera abbandonata che è andata in fiamme questa mattina a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti in via della Muratella Mezzana intorno alle 6.30. Durante le operazioni di spegnimento, spiegano i pompieri, è stato estratto il corpo di una donna senza fissa dimora. Sul posto è intervenuta la polizia.