Santa Marinella, auto contro il muro di una casa: ferita una donna

La conducente è stata estratta dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco. Non sembra versare in condizioni preoccupanti

Incidente introno alle 16 di oggi pomeriggio a Santa Marinella, litorale nord di Roma. Una donna è stata estratta dai vigili del fuoco dalle lamiere della sua auto dopo un violento impatto con il muro perimetrale di un’abitazione in via Valdambrini angolo via Marche. L'urto ha fatto piombare il veicolo nel giardino della casa dopo un salto di circa un metro. I pompieri, insieme al personale sanitario del 118, hanno estratto la donna dall'abitacolo. Apparentemente non sembrava versare in condizioni preoccupanti. Sul posto è giunta anche la Polizia locale di Santa Marinella per ricostituire la dinamica dell’incidente.