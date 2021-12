Auto in fiamme ieri su via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud di Roma. L'episodio è accaduto all'altezza di via di Malafede in direzione Ostia. Sul posto pattuglie della polizia locale e vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Attimi di paura tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena e traffico bloccato.