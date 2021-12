Cerveteri, incendio nella sacrestia di una chiesa: nessun ferito

Un incendio è divampato nel pomeriggio nella sacrestia della chiesa San Francesco d'Assisi a Cerenova, nel comune di Cerveteri, a nord di Roma. L'allarme è scattato alle 17.30 quando i Vigili del fuoco di Cerveteri hanno ricevuto una richiesta di soccorso. Arrivati immediatamente sul posto e nonostante la mole di fumo che rendeva la visibilità pari a zero, indossati gli autorespiratori, sono riusciti ad estinguere rapidamente le fiamme in modo che la struttura non riportasse danni. Le cause sono in corso di accertamento. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto presenti i carabinieri e il personale sanitario del 118.