Ipotesi capodanno a Roma per 15mila, ma vedere contagi

L'obiettivo è far tornare la Capitale al centro dei grandi eventi, con la massima attenzione per l'emergenza sanitaria e il rispetto rigoroso delle regole che ne discendono

Il Campidoglio sta lavorando agli ultimi dettagli per il Capodanno di Roma ma per il via libera ufficiale - spiega il sindaco Roberto Gualtieri - si attende l'analisi degli ultimi dati epidemiologici. Il luogo scelto per il concerto sarebbe il Circo Massimo con 15mila posti a sedere assegnati per garantire il corretto distanziamento, spalti allestiti per l'occasione, mascherine e super green pass obbligatorio. L'assessore ai grandi eventi, Alessandro Onorato, sta coordinando l'evento su forte impulso della giunta Gualtieri e interpellato dall'Ansa, risponde: "Puntiamo a restituire a Roma il posto di primo piano che le spetta nei grandi eventi culturali e artistici". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

La situazione

L'obiettivo è far tornare la Capitale al centro dei grandi eventi, con la massima attenzione per l'emergenza sanitaria e il rispetto rigoroso delle regole che ne discendono. Tant'è che il sindaco Gualtieri - nonostante i lavori preparatori vadano avanti - non si sbilancia: "Stiamo finalizzando la nostra valutazione sulla base del dati epidemiologici e del consiglio degli esperti della Regione. A breve renderemo note le nostre decisioni". Tra gli artisti pronti a richiamare il grande pubblico nella Capitale l'ultima notte dell'anno ci sarebbero Coez, Blanco e Tommaso Paradiso. Non sarebbero ancora confermati, invece, i nomi delle due artiste che dovrebbero aprire e chiudere il concertone. Ma l'ultima parola spetta all'andamento della curva epidemiologica sperando un raffreddamento di tutti gli indicatori.