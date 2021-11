Roma, scontro tra un furgone e uno scooter: muore 53enne

Tragedia questa mattina a Roma. In un incidente stradale sono stati coinvolti un furgone e uno scooter: è accaduto su via Salaria, all'incrocio con via Angelo Banti. Sul posto gli agenti della polizia locale.

La ricostruzione dei fatti

Il conducente dello scooter, un uomo di 53 anni , è deceduto sul colpo. Il conducente dell'autocarro, un uomo originario delle Isole di Capoverde di 29 anni, si è fermato a prestare soccorso. Gli agenti, che hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti, stanno procedendo con gli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.