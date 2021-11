Roma, clochard ferito con una bottiglia durante lite in zona Termini

L'uomo è stato portato in ospedale con una lieve ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Un uomo è stato soccorso nella tarda serata di ieri in via Giolitti, nei pressi della stazione Termini di Roma, con una ferita alla testa. Si tratta di un cittadino nigeriano senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo scalo Termini.

L'aggressione

A quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato colpito con una bottiglia durante una lite. È stato portato in ospedale con una lieve ferita. Sono in corso accertamenti per risalire al responsabile. Si indaga negli ambienti degli clochard che orbitano nella zona della stazione.