Calcio: furto a casa Maestrelli, rubata medaglietta con campioni '74

Furto in casa Maestrelli, l'allenatore della Lazio campione d'Italia nel '74. La scorsa notte ignoti si sono introdotti nell’abitazione portando via una medaglia raffigurante il compianto tecnico, in compagnia dell’allora presidente Lenzini, e le firme di tutti i giocatori campioni d’Italia, tra cui il bomber Giorgio Chinaglia.

Le parole di Massimo Maestrelli

"E’ un grandissimo dispiacere - ha dichiarato Massimo Maestrelli ai microfoni di Radio Radio - perché non avrò più quella medaglietta. Ogni volta che andavo lì me la guardavo e quando babbo ci passava sotto guardava quel quadro fiero del grande successo. Potevano portarsi via tutta casa ma non quella medaglia".