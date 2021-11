Roma, cade un pensile da un balcone: ferito bimbo di 7 anni

È accaduto in via Talia a Torre Angela, alla periferia della Capitale. Secondo quanto ricostruito, lo zio aveva accatastato dei mobili sul balcone per fare le pulizie quando uno di questi è caduto colpendo alla testa il nipote

Un pensile è caduto da un balcone al primo piano ferendo un bimbo di 7 anni che giocava nel cortile. È accaduto in via Talia a Torre Angela, alla periferia di Roma. Il bambino è stato trasportato in ospedale, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca. Secondo quanto ricostruito, lo zio aveva accatastato dei mobili sul balcone per fare le pulizie quando un pensile è caduto colpendo alla testa il nipote.