Zingaretti a Sky TG24: “Green Pass a 9 mesi? D’accordo con il governo”

Ridurre la validità del Green Pass da un anno a nove mesi “è una valutazione che sta facendo il Governo che mi trova molto d’accordo. Non è stato un errore farlo di 12 mesi, ma ora con l’esperienza stiamo prendendo atto del livello di copertura vaccinale, che è intorno ai sei mesi. Anche qui sempre con gradualità, altrimenti si scatena il panico, portare la scadenza a 9 mesi permetterà un invito alla terza dose progressivo, compatibile con l’offerta vaccinale e gestibile”. Lo ha detto a Timeline su Sky TG24 il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Timeline su Sky TG24 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

Zingaretti: “Ho proposto al governo di anticipare a 5 mesi richiamo terza dose over 70”

Zingaretti ha aggiunto: “Ho proposto questa mattina che il governo valuti se anticipare a cinque mesi il richiamo della terza dose. Dai dati che abbiamo non c’è un crollo improvviso del livello di copertura vaccinale è una progressione, dal quarto al sesto mese sempre più in basso. Soprattutto per 70enni e 80enni, per gli over, potrebbe essere una soluzione”.

“Tra i governatori grande unità”

In Italia, ha detto ancora, “non dobbiamo copiare nulla da nessuno, perché abbiamo fatto meglio di altri grazie all'estensione del vaccino. La cosa positiva dei governatori, e questa è una grande conquista, è la grande unità su un unico obiettivo, quello di prosciugare il bacino nel quale il virus ancora sopravvive e si sviluppa, che è quello dei no vax e dei non vaccinati, che considero dei privilegiati, perché possono vivere grazie al fatto che altri si sono vaccinati”.

“Continuare sforzo per convincere no vax con dialogo”

Sui non vaccinati, ha continuato Zingaretti, “vanno presi due tipi di iniziativa: la prima è quella di continuare lo sforzo enorme per convincerli, poi bisogna studiare misure e incentivi che portino a vaccinarsi”. “Casomai – ha aggiunto - dovranno essere altri Paesi a copiare quello che abbiamo fatto noi, perché il cuore dell’iniziativa è ampliare la campagna vaccinale e correre anche sulla terza dose. “Non nego – ha spiegato poi - la necessità di studiare delle iniziative più incalzanti, il Governo deciderà. Però sono l'estrema ratio, se poi sarà necessario bisognerà farlo. Mi sembra importante è la scelta della ministra dell’Interno di rigorosi nei confronti delle manifestazioni di piazza”. “Non dobbiamo rinunciare – ha concluso - a parlare con gli individui, perché i no vax non sono una categoria, tra chi non si vaccina per scelta c’è di tutto: c’è chi ha paura, chi è ignorante, chi è ideologicamente o strumentalmente contro. Lo strumento quindi non può essere solo uno, serve il convincimento e servono gli incentivi”.

"La rete vaccinale tiene, serve aumentare adesione"

Il governatore ha dichiarato: “La rete dei medici di medicina generale, delle farmacie e dei centri vaccinali per ora tiene. Se poi ci saranno altre possibilità per ampliarla ben vengano. Ma non abbiamo ora un grande problema di contenimento di sopportazione della terza dose. Si tratta di incentivare la campagna dal punto di vista dell’adesione”.

"Un Natale sereno dipende dai comportamenti di tutti"

Zingaretti ha aggiunto: “I comportamenti responsabili che ci hanno caratterizzato finora ci permetteranno di affrontare il futuro in maniera positiva. Anche per il natale io sono ottimista, ma anche per il Natale molto dipenderà dalla responsabilità dei comportamenti. Lavoriamo per un Natale sereno, ma la responsabilità è di tutti”.

"Bene Letta su legge di bilancio, servono identità e responsabilità"

Zingaretti ha affermato: “Letta ha fatto bene” ad invitare le forze politiche alla collaborazione sulla Legge di Bilancio. “Servono identità e responsabilità da parte delle forze politiche. È l'Abc della democrazia che una forza politica abbia idee e che voglia contribuire con idee e valori alla Legge di Bilancio, ma accanto a questa serve anche la responsabilità, una propensione ad arrivare al compromesso senza Vietnam. A me non piacciono le risse, ma neanche coloro che pensano che i partiti non debbano esistere con il loro punto di vista”.

Sull'elezione del presidente della Repubblica mi atterrò a indicazioni partito

Il presidente della Regione Lazio ha detto: "Sono molto ligio su queste cose. Attendo che il mio partito dia un'indicazione e mi atterrò all’indicazione che darà il segretario del partito a cui appartengo. Su questo non ho dubbi. Enrico Letta sta facendo benissimo: è evidente che questo governo è sostenuto da un'ampia maggioranza, e questa maggioranza deve caratterizzarsi per un contributo unitario alla legge di Bilancio. Questo, non c’è dubbio, potrebbe favorire un clima nuovo per un altro punto all'ordine del giorno, molto diverso, che sarà la necessità di avere una maggioranza intorno al presidente della Repubblica”.