Roma, ossa umane riaffiorano al parco Villa Pamphilj: si farà test Dna

Ossa apparentemente umane sono riaffiorate dal terreno nel parco di Villa Pamphilj a Roma. E' successo sabato 13 novembre: a dare l'allarme una persona che portava a spasso il cane. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monteverde e della polizia scientifica.

Le ipotesi

Da un primo esame del medico legale è stato confermato che si tratta di ossa ma non è stato possibile datarle con precisione. Verrà effettuato l'esame del dna per poter escludere che appartengano a una persona scomparsa o coinvolta in un delitto.

Intanto Nina Quarenghi - insegnante, storica e scrittirce - avanza l'ipotesi che "si tratti di ossa dei caduti nelle battaglie della Repubblica Romana e, in particolare, in quella del 3 giugno 1849, avvenuta in quell'area", ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero.