Terza dose a over 40 nel Lazio: previsti 70 mila vaccini al giorno

Hub potenziati e dosi dai medici di famiglia e nelle farmacie. È questo il piano a cui la regione sta lavorando per l’avvio della campagna previsto per il primo dicembre

Potenziamento degli hub, medici di famiglia e farmacie. Nel Lazio si sta già lavorando al piano per l’avvio, in programma il primo dicembre, della somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid agli over 40. Secondo quanto si apprende, in regione potranno essere effettuate 70mila somministrazioni al giorno. A partire da quella data, negli hub si potrà accedere solo su prenotazione, così da evitare assembramenti dato il maggior afflusso di persone previsto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE NEL LAZIO)

I dati sulle vaccinazioni nel Lazio

Ad oggi, sono 8,9 milioni le dosi di vaccino somministrate nel Lazio, come ha reso noto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato: ”Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre l’87% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale”, ha sottolineato D’Amato. Le terze dosi già effettuate sono invece più di 300 mila. E prosegue anche la campagna nelle farmacie, dove è stata superata quota 100 mila inoculazioni, di cui 25 mila terze dosi o dosi booster. Degli over 80, il 32% ha già ricevuto il terzo richiamo.