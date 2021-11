Occupa abusivamente appartamento a Roma, denunciato

Aveva occupato abusivamente una casa a Roma e per questo è stato denunciato. I carabinieri sono intervenuti in via Pisone, nel quartiere Don Bosco, per la segnalazione giunta al 112 di una probabile occupazione di un appartamento in uno stabile di proprietà di un ente, al momento non abitato poiché in attesa di assegnazione.

Il sopralluogo dei carabinieri

Nel corso del sopralluogo effettuato dai militari è emerso che un uomo di 44 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, era riuscito a entrare nell'abitazione dopo aver forzato l'infisso di una finestra. L'occupante abusivo, dopo essere stato identificato e denunciato a piede libero per invasione di terreni o edifici, è stato invitato dai carabinieri a lasciare l'appartamento, cosa che ha fatto senza opporre alcuna resistenza. La disponibilità dell'immobile è stata, quindi, restituita a un rappresentante dell'ente proprietario.