Incidente a Roma, scontro tra auto: tre feriti

Tre persone, tra cui un bambino di 9 anni, sono rimaste ferite in maniera grave a seguito di un incidente avvenuto questa mattina sulla via Litoranea a Roma, tra i chilometri 4 e 5, che ha coinvolto due auto. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Il bimbo, trasportato con l'elisoccorso, viaggiava a bordo di un'auto che a seguito dell'impatto si è ribaltata. Sul posto per i rilievi la polizia locale del X Gruppo Mare. In corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell incidente. Chiusa la via Litoranea da via del Lido di Castel Porziano a via Arno (Pomezia).