Aviaria, Istituto zooprofilattico: "Focolaio di Ostia sotto controllo"

"I servizi veterinari stanno facendo un ottimo lavoro e il focolaio di aviaria è al momento sotto controllo. Tutti i volatili presenti nell'allevamento sono stati abbattuti e, buona notizia, i prelievi sui suini hanno dato esito negativo". Lo comunica in una nota l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

"Non trasmissibile all'uomo"

"Oggi - si legge nel comunicato - si è tenuta inoltre una riunione dell'Unità di Crisi veterinaria nazionale nel corso della quale il Centro di Referenza nazionale ha riferito, rispetto al sequenziamento del virus isolato ad Ostia, che non è lo stesso virus circolante in Veneto, ma si tratta di un ceppo isolato in passato in uccelli selvatici provenienti dal nord Europa e dall'Asia Centrale. In ogni caso, secondo il Centro di Referenza nazionale, i virus attualmente circolanti, compreso quello isolato ad Ostia, non presentano rischi di potenziale trasmissione da animale a uomo. Continua l'azione di monitoraggio condotta nelle due aree di protezione che continueranno ad essere sottoposte alle misure previste nell'ordinanza" .