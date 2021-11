Trasporti, Gualtieri: "Roma e Milano collaboreranno"

"Un annuncio: sul trasporto Atac e Atm lavoreranno insieme e presenteranno progetti comuni" per "collaborare anche oltre il Pnrr", ha detto il sindaco di Roma durante l'assemblea Anci

"Io e Beppe (Sala, ndr) vogliamo ragionare insieme al governo, ma anche tra di noi. Un annuncio: sul trasporto Atac e Atm lavoreranno insieme e presenteranno progetti comuni" per "collaborare anche oltre il Pnrr". Lo annuncia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante l'assemblea Anci, nella tavola rotonda a cui sta prendendo parte anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Per quanto riguarda il Pnrr, ha aggiunto: "Io ho tenuto la delega", ma "istituirò un ufficio di coordinamento, una cabina di regia. Stiamo costruendo una robusta struttura in cui inviterò a star dentro anche il governo, insieme alla Regione e alla Città Metropolitana".

Le parole di Gualtieri

"Lanciamo una collaborazione tra Atac e Atm, per progetti comuni, a partire dal Pnrr che investe in questo caso anche Napoli, le grande aree metropolitane, della possibilità di dotarsi di autobus elettrici", ha spiegato poi Gualtieri a margine del dibattito. "Vogliamo sfruttare questa grande opportunità insieme e a partire da questo rafforzare una collaborazione tra due aziende, tra due città, che io penso possa essere molto proficua anche per il futuro", ha aggiunto.