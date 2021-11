Roma, tenta di violentare donna in strada: arrestato

Ha seguito una donna in strada e, dopo averla spintonata, ha tentato di violentarla. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri in via Aubry nel centrale quartiere Prati a Roma. Sul posto i poliziotti che hanno arrestato il 36enne ucraino, con precedenti, con l'accusa di violenza sessuale. A intervenire in aiuto della vittima alcuni condomini che hanno bloccato l'uomo e dato l'allarme alle forze dell'ordine.