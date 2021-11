Si rompe tubatura, strada allagata a Roma

Le pattuglie del XII Gruppo Monteverde sono intervenute sul posto per chiudere via della Pisana, nel tratto tra via Bartolomeo Avanzini e Via Carlo Fontana

Allagata via della Pisana a Roma a causa della rottura di una tubatura. Lo riferisce la polizia locale. E' successo nella notte: poco prima delle 3 le pattuglie del XII Gruppo Monteverde sono intervenute sul posto per chiudere la strada, nel tratto tra via Bartolomeo Avanzini e Via Carlo Fontana, in entrambi i sensi di marcia, a causa di una copiosa fuoriuscita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura. I vigili hanno messo in sicurezza l'area per consentire gli interventi di riparazione del danno da parte di personale Acea.