Roma, due auto in fiamme nella periferia della Capitale

Due auto in fiamme nella tarda serata di ieri in via Pietro Santo Bartoli, nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Si ipotizza che le fiamme siano partite dal vano motore di una macchina e si siano propagate all'altra che era parcheggiata di fronte. I proprietari hanno riferito di non aver mai ricevuto minacce.