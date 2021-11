Roma, lancia due paletti in metallo sui binari della metro e scappa

I paletti sono stati rimossi dal personale della vigilanza e poi sequestrati dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile

Ha preso due paletti in metallo e li ha lanciati sui binari della metro, poi è scappato. L'episodio è accaduto ieri sera nella fermata San Paolo della linea B a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. Il servizio è stato interrotto per breve tempo. I paletti sono stati rimossi dal personale della vigilanza e poi sequestrati dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile.