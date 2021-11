Roma, aveva in casa 180 dosi di cocaina: arrestato

A Roma un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla guardia di finanza perché aveva in casa 180 dosi di cocaina. Il viavai di persone nei pressi dell'appartamento del pusher ha attirato l'attenzione delle Fiamme Gialle, che hanno deciso di perquisire la dimora scoprendo oltre 150 grammi di cocaina, nascoste in una cassaforte blindata, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 800 euro in contanti, forsee provento dello smercio di droga.

L'arresto

Il giovane, con precedenti analoghi, è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Da ulteriori accertamenti, è emerso che il nucleo familiare del pusher beneficiava del reddito di cittadinanza, è stata così data comunicazione all'Inps per la decadenza dal diritto al sussidio.