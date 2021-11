Monterotondo, crolla muro di contenimento: evacuate 22 famiglie

Non risultano feriti. Secondo le prime ipotesi, il crollo potrebbe essere stato causato dalle forti piogge

Un muro di contenimento vicino a tre palazzine è parzialmente crollato nella notte in via Dora Riparia a Montereotondo, in provincia di Roma.

Ventidue famiglie evacuate

Dopo il crollo, è stato preventivamente interdetto dai pompieri l'accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari e chiuso l'accesso carrabile all'area di un istituto scolastico vicino. Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Monterotondo. Secondo le prime ipotesi, il crollo potrebbe essere stato causato dalle forti piogge.