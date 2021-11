Roma, aggressione e minacce a autista bus: denunciati sei ragazzi

Identificati e denunciati dalla polizia i responsabili di un'aggressione a un autista di un autobus di linea a Roma, minacciato anche di morte. Gli agenti hanno individuato e bloccato sei giovani (cinque sono minorenni) ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato, minaccia aggravata e interruzione di pubblico servizio.

Le indagini

Gli agenti hanno raccolto le prime informazioni e iniziato un servizio di osservazione lungo la tratta interessata dalla linea 723, alla ricerca dei sei giovani. Li hanno così visti salire su un bus all'altezza di Via Tommaso Marinetti, direzione Via Laurentina angolo Via Guareschi. I ragazzi hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati. Durante le verifiche uno di loto ha fatto cadere in terra, cercando di nasconderlo con il piede sotto un'auto parcheggiata, un martelletto frangi vetro in dotazione alle vetture Atac. Lo stesso martelletto di cui gli agenti hanno poi riscontrato l'assenza nella parte posteriore dell'autobus dal quale erano appena scesi. Al termine delle operazioni di rito tutti i giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e i minorenni riaffidati ai genitori.