Rapine durante festa di Halloween vicino Roma, 5 giovani denunciati

Cinque ragazzi tra i 17 e i 24 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo (Roma) per ricettazione. I cinque sono stati individuati nel parcheggio di un locale, in auto, dove i militari hanno trovato nascosti in alcuni vani del veicolo tre collanine di cui i ragazzi non hanno saputo giustificare la provenienza.

Le rapine

I militari della tenenza di Ciampino sono intervenuti in una nota struttura per eventi a sud della Capitale mentre era in corso una festa di Halloween dopo che alcuni giovani avevano allertato il 112 denunciando di essere stati rapinati nel corso della serata. Tre ragazzi hanno raccontato ai Carabinieri che, mentre si trovavano nel locale, sono stati avvicinati da un giovane che li ha colpiti con una testata per poi strappargli dal collo le catenine che indossavano dileguandosi immediatamente. I militari poco dopo