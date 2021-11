Incidente stradale a Ferentino, cinque auto coinvolte: coda su A1

Per gli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Ferentino, percorre la SS 6 Casilina in direzione Roma e successivamente rientrare in A1 a Anagni

Nove chilometri di coda e una persona ferita. Questo è il bilancio di un incidente sull'autostrada A1 Milano che ha coinvolto cinque veicoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma all'altezza del chilometro 606.

Nove chilometri di coda

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano nove chilometri di coda in diminuzione tra Ferentino e Anagni in direzione Roma. Per gli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Ferentino, percorre la SS 6 Casilina in direzione Roma e successivamente rientrare in A1 a Anagni.