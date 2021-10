Nettuno, finge di voler comprare una bici e la ruba: denunciato

Fingendosi interessato all'acquisto di una bicicletta elettrica di ultima generazione messa in vendita da un privato, si è presentato all'appuntamento e, pretendendo di provarla, si è dato alla fuga. Autore del gesto un 34enne di Nettuno, individuato dalla polizia grazie alla tempestività con cui la vittima ha denunciato l’accaduto. Gli agenti del commissariato Vescovio hanno così visionato le immagini di alcune telecamere, posizionate non distanti dal luogo dove era avvenuto il fatto e che ritraevano il ladro di biciclette in fuga.Gli agenti hannoidentificato l'uomo grazie alla comparazione di altri filmati in loro possesso, che ritraevano sempre il 34enne mentre rubava un monopattino nelle zona del centro storico. Al termine degli accertamenti per l’uomo, protagonista di altri furti simili, è scattata la denuncia, mentre la bici è stata restituita al legittimo proprietario.