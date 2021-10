L'episodio è avvenuto in zona Tor di Quinto. I pompieri stanno provvedendo a spegnere i piccoli focolai

Principio d'incendio in una stanza di un albergo in zona Tor di Quinto a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando di aver soccorso la persona che occupava la stanza che è stata affidata ai sanitari per le cure del caso. I pompieri stanno provvedendo a spegnere i piccoli focolai.