Roma, Agcom avvia istruttoria su Radio Radio per frasi su ebrei

La vicenda riguarda "alcune affermazioni concernenti gli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni", si legge in una nota dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

"Presunte violazioni della par condicio"

Oltre all'annuncio dell'avvio dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha spiegato in una nota di aver "attivato il Corecom del Lazio - competente per materia - per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale, segnalate da più parti, a carico della stessa emittente radiofonica".

Comunità ebraica: "Bene l'istruttoria, ora sanzioni"

Dopo l'annuncio la comunità ebraica di Roma ha espresso "soddisfazione" per la decisione dell'Agcom e ha chiesto che "vengano prese sanzioni reali" nei confronti di "sempre più frequenti e deprecabili episodi di intolleranza".