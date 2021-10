Roma, scontro fra un tram e una volante della polizia: 2 agenti feriti

Due agenti della polizia sono rimasti feriti in un incidente, avvenuto questa mattina a Roma, che ha coinvolto una volante e un tram della linea 8. Lo scontro si è verificato a Circonvallazione Gianicolense, sul posto sono giunti gli uomini della polizia locale per i rilievi. A quanto riferito, i due agenti feriti sono stati trasportati entrambi in codice rosso all'ospedale S.Camillo. La conducente del tram, una donna di 40 anni, in stato di choc, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all'ospedale per accertamenti medici del caso. Nessun passeggero del tram risulta ferito.