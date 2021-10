Roma, l'avvocato Di Donna indagato per traffico influenze illecite

Su disposizione della Procura di Roma sono state effettuate oggi alcune perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato l'avvocato Luca Di Donna e almeno altre tre persone, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite ed episodi di influenze illecite per ottenere l'assegnazione di appalti e forniture presso la struttura commissariale per l'emergenza Covid, Mise e Invitalia, queste ultime non interessate dalle perquisizioni. L'attività istruttoria ha riguardato studi professionali e abitazioni degli indagati presso i quali sono stati acquisiti documenti ora al vaglio degli inquirenti.