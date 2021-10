Roma, nascondeva in auto degli arnesi da scasso: denunciato

L'uomo è stato controllato, in via Sarzana, mentre viaggiava a bordo della propria auto e trovato in possesso di vari arnesi da scasso che sono stati sequestrati

Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, un 40enne che vive nel campo nomadi di via Candoni, già noto per i suoi precedenti. L'uomo è stato controllato, in via Sarzana, mentre viaggiava a bordo della propria auto e trovato in possesso di vari arnesi da scasso che sono stati sequestrati. Da ulteriori accertamenti, i militari hanno anche contestato violazioni al codice della strada. In particolare l'auto con targa straniera viaggiava nel territorio nazionale oltre i 60 giorni e l'autista era senza patente. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.