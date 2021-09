Il 41enne stato portato in ospedale e non è in gravi condizioni. E' stato raggiunto dai proiettili alle gambe

Un uomo è stato ferito con due colpi di pistola ieri sera in strada ad Anzio, sul litorale vicino Roma. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. La vittima è un 41enne di origine marocchina, con precedenti. E' stato portato in ospedale e non è in gravi condizioni. E' stato raggiunto dai proiettili alle gambe. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.