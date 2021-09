Roma, droga: arrestate due persone e sequestrate centinaia di dosi

In manette un 30enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. In via della Tenuta di Torrenova, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni

A Roma i carabinieri, in due diverse attività, hanno arrestato due persone per droga, una terza per evasione e segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti, sorpreso con una piccola quantità per uso personale. In via dell'Archeologia i militari hanno arrestato un 30enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della nota piazza di spaccio. I militari lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di ben 30 dosi di cocaina del peso di circa 18 grammi e della somma contante di 290 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

Il secondo arresto

Poi al termine di un servizio di osservazione in via della Tenuta di Torrenova, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni, disoccupato e con precedenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre stava cedendo dello stupefacente a un 29enne che è stato identificato e segnalato. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina del peso di circa 11 grammi.